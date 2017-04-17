|
В Толочинском районе мужчина из-за ревности убил гостя
Тридцатипятилетнего жителя Толочинского района подозревают в убийстве гостя из Молодечно. Между мужчинами возникла ссора из-за ревности. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
В выходной день между гражданскими супругами, жителями деревни Заболотье Толочинского района, произошел конфликт. После ссоры 35-летний мужчина ушел из дома. Вернулся на следующий день, 17 апреля, и увидел, что сожительница находится в компании знакомого. Гость приехал из Молодечно Минской области к матери. Между мужчинами произошла словесная перепалка. Затем хозяин дома на почве ревности ударил гостя ножом в грудь и убежал.
От колото-резаного проникающего ранения в области сердца 36-летний мужчина скончался на месте.
Подозреваемого задержали в ночь на 18 апреля. Райотдел СК возбудил уголовное дело по факту убийства.
«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают свидетелей, проверяют мотив преступления — ревность», — отметила Светлана Сахарова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После ссоры с женой 35-летний мужчина ушел из дома. Вернулся на следующий день, 17 апреля, и увидел, что женщина находится в компании знакомого.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии