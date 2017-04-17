Тридцатипятилетнего жителя Толочинского района подозревают в убийстве гостя из Молодечно. Между мужчинами возникла ссора из-за ревности. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Фото: Толочинский МРО ГКСЭ Республики Беларусь

В выходной день между гражданскими супругами, жителями деревни Заболотье Толочинского района, произошел конфликт. После ссоры 35-летний мужчина ушел из дома. Вернулся на следующий день, 17 апреля, и увидел, что сожительница находится в компании знакомого. Гость приехал из Молодечно Минской области к матери. Между мужчинами произошла словесная перепалка. Затем хозяин дома на почве ревности ударил гостя ножом в грудь и убежал.

От колото-резаного проникающего ранения в области сердца 36-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали в ночь на 18 апреля. Райотдел СК возбудил уголовное дело по факту убийства.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают свидетелей, проверяют мотив преступления — ревность», — отметила Светлана Сахарова.