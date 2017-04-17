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Нетрезвый водитель, сбивший двух пешеходов в Крупском районе, заключен под стражу
18.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело о наезде на двух пешеходов со смертельным исходом одного из них.
11 апреля текущего года вблизи деревни Гумны Крупского района 50- летний местный житель, управляя принадлежащим ему автомобилем Skoda Oktavia, совершил наезд на двигавшихся по правому краю проезжей части пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 35-летний мужчина скончался при доставлении в больницу, 42-летняя женщина с тяжелыми травмами госпитализирована.
Проведенными следственными действиями, в том числе результатами следственного эксперимента установлено, что водитель имел реальную возможность заблаговременно наблюдать двигавшихся впереди по ходу его движения у края дороги пешеходов. Водитель потерял контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства в силу нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Освидетельствование водителя показало 3.6 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, мужчина уже лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии в прошлом году.
Собранные следствием доказательства дали основания предъявить подозреваемому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Учитывая обстоятельства и тяжесть совершенного преступления, следствие применило в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния автомобиля, его скорости движения, степени тяжести полученных вторым пешеходом телесных повреждений.
Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области
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Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело о наезде на двух пешеходов со смертельным исходом одного из них. 11 апреля...
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