МИНСК, 18 апр — Sputnik. Из 90 учетных пожаров, которые произошли в столице с начала года, 42 были связаны с возгораниями автомобилей, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Во вторник на улице Сурганова в Минске на ходу загорелось маршрутное такси №1097. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля Mercedes Sprinter 2009 года выпуска. ЧП не удалось устранить с помощью огнетушителя, поэтому пришлось вызывать пожарную службу. В салоне маршрутки находились 15 пассажиров, никто не пострадал.

Предполагаемых версии пожара в маршрутке две: короткое замыкание электропроводки и не герметичность топливной системы. Возможно, была утечка топлива.

По словам Попко, наиболее часто машины загораются, не находясь в движении. "Автомобили находились не в движении. Они стояли в большинстве случаев на стоянках и парковках", — сказал Попко.

Собеседник Sputnik отметил, что наиболее частая причина возгорания автомобиля — замыкание электропроводки. Он призвал водителей периодически диагностировать состояние электропроводки автомобиля и вовремя его обслуживать.