МИНСК, 18 апр — Sputnik. Установлены подозреваемые в осквернении часовни в поселке Россь Волковысского района в ночь на Пасху, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома .

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых в совершении хулиганских действий. Это двое местных жителей 15 и 18 лет", — рассказал начальник криминальной милиции Волковысского РОВД Александр Войтович.



© Pexels Неизвестные расписали стену часовни в поселке Россь

Следствие установило, что молодые люди, будучи в нетрезвом состоянии, написали красным маркером нецензурные слова на стене часовни. При этом, как отметили в УВД, злоумышленники настолько увлеклись, что один из них оставил зацепку оперативникам в виде написанного имени своего приятеля.

Также выяснилось, что весь процесс "росписи" сооружения один из парней снимал на свой мобильный телефон, сопровождая видеоряд нецензурными комментариями.

Анализ соцсетей подозреваемых показал, что подозреваемые публиковали аналогичные нецензурные посты на своих страницах, а также пропагандировали символику Третьего рейха.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".