На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет, сообщает CNN Turk .

На борту вертолета находились 12 человек, в том числе — семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.

Причиной крушения вертолета предположительно послужили неблагоприятные погодные условия, передает Habertürk .

В районе города Оваджык, над которым пролегал маршрут вертолета, был густой туман и дождь.

Выжил ли кто-то после крушения вертолета, пока не сообщается.