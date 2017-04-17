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В Турции разбился полицейский вертолет
На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет, сообщает
На борту вертолета находились 12 человек, в том числе — семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.
Причиной крушения вертолета предположительно послужили неблагоприятные погодные условия, передает
В районе города Оваджык, над которым пролегал маршрут вертолета, был густой туман и дождь.
Выжил ли кто-то после крушения вертолета, пока не сообщается.
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На борту вертолета находились 12 человек, в том числе - семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.
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