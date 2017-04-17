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В Турции разбился полицейский вертолет

18.04.2017 15:16 — ЧП | Tut.by  
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На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет, сообщает CNN Turk.

На борту вертолета находились 12 человек, в том числе — семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.

Причиной крушения вертолета предположительно послужили неблагоприятные погодные условия, передает Habertürk.

В районе города Оваджык, над которым пролегал маршрут вертолета, был густой туман и дождь.

Выжил ли кто-то после крушения вертолета, пока не сообщается.

 
 
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На борту вертолета находились 12 человек, в том числе - семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.

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