МИНСК, 18 апр — Sputnik. Полицейский вертолет потерпел во вторник катастрофу на востоке Турции, передает Sputnik Türkiye .



© REUTERS Rafael Marchante Самолет упал возле супермаркета в Португалии: есть жертвы

Вертолет типа Sikorsky, принадлежащий департаменту полиции, вылетел сегодня утром из района Пюлюмюр, спустя десять минут связь с ним была утеряна. На борту, кроме трех человек экипажа, находились семеро полицейских, судья и один военнослужащий.

По информации агентства, "вертушка" упала в восточной провинции Тунджели. На месте происшествия уже находятся спасательные бригады. Сообщается о семи пострадавших.

Власти провинции заявили, что катастрофа могла быть связана с плохими погодными условиями.