﻿ Вертолет с полицейскими и судьей на борту упал на востоке Турции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вертолет с полицейскими и судьей на борту упал на востоке Турции

18.04.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Полицейский вертолет потерпел во вторник катастрофу на востоке Турции, передает Sputnik Türkiye.

Вертолет с полицейскими и судьей на борту упал на востоке Турции
© REUTERS Rafael Marchante
Самолет упал возле супермаркета в Португалии: есть жертвы

Вертолет типа Sikorsky, принадлежащий департаменту полиции, вылетел сегодня утром из района Пюлюмюр, спустя десять минут связь с ним была утеряна. На борту, кроме трех человек экипажа, находились семеро полицейских, судья и один военнослужащий.

По информации агентства, "вертушка" упала в восточной провинции Тунджели. На месте происшествия уже находятся спасательные бригады. Сообщается о семи пострадавших.

Власти провинции заявили, что катастрофа могла быть связана с плохими погодными условиями.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается о семерых пострадавших, на месте работают группы спасателей, причиной катастрофы называют плохую погоду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Турции разбился полицейский вертолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика