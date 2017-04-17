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Вертолет с полицейскими и судьей на борту упал на востоке Турции
18.04.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Полицейский вертолет потерпел во вторник катастрофу на востоке Турции, передает
© REUTERS Rafael Marchante
Вертолет типа Sikorsky, принадлежащий департаменту полиции, вылетел сегодня утром из района Пюлюмюр, спустя десять минут связь с ним была утеряна. На борту, кроме трех человек экипажа, находились семеро полицейских, судья и один военнослужащий.
По информации агентства, "вертушка" упала в восточной провинции Тунджели. На месте происшествия уже находятся спасательные бригады. Сообщается о семи пострадавших.
Власти провинции заявили, что катастрофа могла быть связана с плохими погодными условиями.
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Сообщается о семерых пострадавших, на месте работают группы спасателей, причиной катастрофы называют плохую погоду.
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