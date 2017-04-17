МИНСК, 18 апр — Sputnik. Гусеничный экскаватор упал с трала на проезжую часть во время транспортировки. Авария произошла на путепроводе, сообщил во вторник "Блог Гродно".

Экскаватор упал на пересечении проспектов Купалы и Клецкова. Частично строительная машина рухнула на тротуар, на котором во время происшествия не было пешеходов. Согласно предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Это не первый инцидент с гусеничной техникой в Гродно. В феврале и июле 2013 года военные роняли в городе танки. Один из случаев произошел 23 февраля на площади Тызенгауза, где проходили празднования Дня защитника Отечества. Танк "Т-72" упал с погрузочной платформы.

А в июле 2013-го танк упал по пути на площадь Тызенгауза: многотонная машина сорвалась с лафеты во время движения. Позже, в январе 2014 года, в Гродно с платформы уронили бульдозер.