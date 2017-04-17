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В Гродно горела школа, эвакуированы 93 человека

18.04.2017 17:03 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел в Гродненской школе № 4 днем 18 апреля. Дым, который шел из-под крыши здания 1928 года постройки, заметили прохожие и вызвали спасателей.


— На место возгорания выехало 12 единиц техники. До прибытия спасателей, дети и учительский состав были эвакуированы собственными силами, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь УМЧС по Гродненской области Наталья Живолевская.

















Всего было эвакуировано 93 человека.

Пожар очень быстро локализовали. Огнем повреждены и закопчены стены в коридоре и классах.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительно — нарушения эксплуатации электросетей, электрооборудования и проводки.

 
 
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительно - нарушения эксплуатации электросетей, электрооборудования и проводки.

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