Пожар произошел в Гродненской школе № 4 днем 18 апреля. Дым, который шел из-под крыши здания 1928 года постройки, заметили прохожие и вызвали спасателей.





— На место возгорания выехало 12 единиц техники. До прибытия спасателей, дети и учительский состав были эвакуированы собственными силами, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь УМЧС по Гродненской области Наталья Живолевская.



































Всего было эвакуировано 93 человека.

Пожар очень быстро локализовали. Огнем повреждены и закопчены стены в коридоре и классах.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительно — нарушения эксплуатации электросетей, электрооборудования и проводки.