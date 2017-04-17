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При крушении вертолета в Турции погибли не менее 12 человек

18.04.2017 19:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Полицейский вертолет разбился в Турции из-за плохих погодных условий, сообщил во вторник глава МВД страны Сулейман Сойлу.

При крушении вертолета в Турции погибли не менее 12 человек
© AFP/ ALEXANDER KLEIN
Вертолет с полицейскими и судьей на борту упал на востоке Турции

Трагедия произошла сегодня днем. Полицейский вертолет типа Sikorsky вылетел из района Пюлюмюр, и спустя десять минут связь с ним была потеряна. Только спустя несколько часов после спасателям удалось добраться до места падения в провинции Тунджели. Из-за труднодоступной горной местности и сложных дорог были задействованы вертолеты, спасатели шли пешком к месту трагедии. Добравшись, они обнаружили, что все находившиеся на борту люди погибли.

Согласно последним данным, среди погибших семь полицейских, судья, военный и три члена экипажа — сотрудники местного управления безопасности.

Версия крушения вертолета из-за нападения или внешнего воздействия не подтвердилась.

Местные СМИ сообщили, что пассажиры разбившегося вертолета работали на избирательных участках во время референдума 16 апреля.

Парламент Турции сегодня проголосовал за продление на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Версия падения вертолета в результате внешнего воздействия и нападения не подтвердилась.

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