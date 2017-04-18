МИНСК, 18 апр — Sputnik. Спасатели ликвидировали возгорание во вспомогательной школе №1, расположенной на улице Лермонтова в Гродно, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Клубы дыма над одноэтажным зданием заметил прохожий и вызвал пожарных. Спасатели прибыли спустя пять минут. Они обнаружили горение мебели и оргтехники в учебном классе математики-информатики. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

"До прибытия подразделений МЧС завуч организовала эвакуацию детей и сотрудников — 93 человека (68 воспитанников и 25 человек преподавательского состава)", — рассказали в управлении.



© Фото: Гродненское ОУМЧС Последствия пожара в гродненской школе

Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня за пределы помещения. Причину возгорания устанавливают специалисты. Пострадавших нет.

Огонь повредил отделку стен, имущество в кабинете. Также закопчены стены и потолок в коридоре.