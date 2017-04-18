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Пожар в гродненской школе: эвакуированы более 90 человек

18.04.2017 20:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Спасатели ликвидировали возгорание во вспомогательной школе №1, расположенной на улице Лермонтова в Гродно, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Клубы дыма над одноэтажным зданием заметил прохожий и вызвал пожарных. Спасатели прибыли спустя пять минут. Они обнаружили горение мебели и оргтехники в учебном классе математики-информатики. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

"До прибытия подразделений МЧС завуч организовала эвакуацию детей и сотрудников — 93 человека (68 воспитанников и 25 человек преподавательского состава)", — рассказали в управлении.

Пожар в гродненской школе: эвакуированы более 90 человек
© Фото: Гродненское ОУМЧС
Последствия пожара в гродненской школе

Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня за пределы помещения. Причину возгорания устанавливают специалисты. Пострадавших нет.

Огонь повредил отделку стен, имущество в кабинете. Также закопчены стены и потолок в коридоре.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Огонь вспыхнул в учебном классе деревянной школы, построенной в 1928 году. Никто не пострадал.

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