|
Пожар в гродненской школе: эвакуированы более 90 человек
18.04.2017 20:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Спасатели ликвидировали возгорание во вспомогательной школе №1, расположенной на улице Лермонтова в Гродно, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.
Клубы дыма над одноэтажным зданием заметил прохожий и вызвал пожарных. Спасатели прибыли спустя пять минут. Они обнаружили горение мебели и оргтехники в учебном классе математики-информатики. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
"До прибытия подразделений МЧС завуч организовала эвакуацию детей и сотрудников — 93 человека (68 воспитанников и 25 человек преподавательского состава)", — рассказали в управлении.
Последствия пожара в гродненской школе
Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня за пределы помещения. Причину возгорания устанавливают специалисты. Пострадавших нет.
Огонь повредил отделку стен, имущество в кабинете. Также закопчены стены и потолок в коридоре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь вспыхнул в учебном классе деревянной школы, построенной в 1928 году. Никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии