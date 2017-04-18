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В США мужчина убил трех человек на почве расовой ненависти

19.04.2017 06:46 — ЧП | Tut.by  
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Трое белых мужчин погибли и еще один пострадал в результате нападения чернокожего мужчины в городе Фресно, штат Калифорния.


Фото: Fresno County Sheriff

Кори Али Мухаммед выстрелил 16 раз за 90 секунд, сообщил начальник местной полиции Джерри Дайер. Он кричал «Бог велик» на арабском, когда полиция арестовывала его. Власти считают это преступлением на почве расовой ненависти, а не терроризмом.

По словам полицейских, Мухаммед выражал в социальных сетях антиправительственные взгляды и писал, что ненавидит белых людей. Он также разыскивался за убийство охранника возле мотеля на прошлой неделе.

«Он хотел убить как можно больше людей», — сказал Дайер.

Стрельба началась около 10.45 по местному времени (17.45 по Гринвичу) возле офиса католической благотворительной организации.

Очевидцы рассказывали, что видели мужчину с большим пистолетом, который он несколько раз перезаряжал между выстрелами.

 
 
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Он кричал "Бог велик" на арабском, когда полиция арестовывала его. Власти считают это преступлением на почве расовой ненависти, а не терроризмом.

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