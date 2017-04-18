В акватории Черного моря потерпело крушение судно «Герои Арсенала», которое ходило под флагом Панамы, сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.

По предварительной информации ведомства, на борту судна находились 12 членов экипажа.

«Немедленно в район проведения спасательной операции были направлены суда: «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас», «Аэлос», находящиеся в данном районе. Подключилось к поисковой операции и спасательное судно буксир «Демидов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски осложняются погодными условиями — ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до четырех баллов.