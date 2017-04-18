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В Черном море потерпело крушение судно "Герои Арсенала"
В акватории Черного моря потерпело крушение судно «Герои Арсенала», которое ходило под флагом Панамы,
По предварительной информации ведомства, на борту судна находились 12 членов экипажа.
«Немедленно в район проведения спасательной операции были направлены суда: «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас», «Аэлос», находящиеся в данном районе. Подключилось к поисковой операции и спасательное судно буксир «Демидов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски осложняются погодными условиями — ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до четырех баллов.
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По предварительной информации ведомства, на борту судна находились 12 членов экипажа.
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