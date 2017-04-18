﻿ В Черном море потерпело крушение судно "Герои Арсенала". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Черном море потерпело крушение судно "Герои Арсенала"

19.04.2017 08:24 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В акватории Черного моря потерпело крушение судно «Герои Арсенала», которое ходило под флагом Панамы, сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.

По предварительной информации ведомства, на борту судна находились 12 членов экипажа.

«Немедленно в район проведения спасательной операции были направлены суда: «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас», «Аэлос», находящиеся в данном районе. Подключилось к поисковой операции и спасательное судно буксир «Демидов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски осложняются погодными условиями — ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до четырех баллов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации ведомства, на борту судна находились 12 членов экипажа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В США мужчина убил трех человек на почве расовой ненависти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика