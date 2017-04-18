МИНСК, 19 апр — Sputnik. Лобовое столкновение автомобилей Mazda 626 и Infiniti произошло в Дубровенском районе, есть погибшие, сообщил в среду начальник отделения агитации ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Sputnik / Виктор Толочко Пьяные автомойщики взяли автомобиль директора и попали в ДТП

Инцидент произошел сегодня утром на 600-м километре автодороги Брест — Минск — Граница РФ. Произошло столкновение легкового автомобиля и кроссовера.

"В результате ДТП есть погибшие", — рассказал представитель ГАИ.

Судя по иллюстрациям с места дорожного инцидента, автомобили-участники ДТП получили сильные повреждения, больше всего пострадала Mazda — у нее деформирована силовая структура кузова.

Других подробностей ДТП не сообщается.