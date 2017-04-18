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Mazda и Infiniti столкнулись в Дубровенском районе: есть погибшие

19.04.2017 08:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Лобовое столкновение автомобилей Mazda 626 и Infiniti произошло в Дубровенском районе, есть погибшие, сообщил в среду начальник отделения агитации ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Mazda и Infiniti столкнулись в Дубровенском районе: есть погибшие
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел сегодня утром на 600-м километре автодороги Брест — Минск — Граница РФ. Произошло столкновение легкового автомобиля и кроссовера.

"В результате ДТП есть погибшие", — рассказал представитель ГАИ.

Судя по иллюстрациям с места дорожного инцидента, автомобили-участники ДТП получили сильные повреждения, больше всего пострадала Mazda — у нее деформирована силовая структура кузова.

Других подробностей ДТП не сообщается.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Оба автомобиля получили сильные повреждения, однако наиболее пострадала Mazda.

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