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Mazda и Infiniti столкнулись в Дубровенском районе: есть погибшие
19.04.2017 08:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Лобовое столкновение автомобилей Mazda 626 и Infiniti произошло в Дубровенском районе, есть погибшие, сообщил в среду начальник отделения агитации ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел сегодня утром на 600-м километре автодороги Брест — Минск — Граница РФ. Произошло столкновение легкового автомобиля и кроссовера.
"В результате ДТП есть погибшие", — рассказал представитель ГАИ.
Судя по иллюстрациям с места дорожного инцидента, автомобили-участники ДТП получили сильные повреждения, больше всего пострадала Mazda — у нее деформирована силовая структура кузова.
Других подробностей ДТП не сообщается.
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Оба автомобиля получили сильные повреждения, однако наиболее пострадала Mazda.
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