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Более 120 спасателей ищут экипаж затонувшего в Черном море сухогруза
19.04.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. В операции по поиску выживших членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза участвуют 127 спасателей и восемь плавсредств, передает
Информация о том, что в районе Керченского пролива потерпел бедствие сухогруз "Герои арсенала", поступило на оперативный пульт центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ночь на среду.
"К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно "Спасатель Демидов", он возглавил спасательные работы на месте крушения", — цитирует агентство слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никиты Гавриляка.
Он также отметил, что при необходимости будет задействована и авиация.
Один моряк спасен
На борту сухогруза, который вез зерно из Азова в Турцию, находились 12 членов экипажа, среди них восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии. Пока спасатели обнаружили только пятерых моряков, одного уже подняли на борт спасательного судна.
© AFP/ JORGE GUERRERO
Ситуацию усугубляет шторм и сильный ветер, который мешает проведению спасательной операции. По информации МЧС РФ, моряки, которых удалось обнаружить, находятся в спасательных жилетах, однако об их состоянии пока что-то говорить сложно.
"Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов", — рассказал агентству помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организовало работу оперативного штаба. На месте происшествия работают группы пожарно-спасательного гарнизона, проверяется береговая линия.
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На борту находились 12 человек, среди них восемь россиян, пока удалось обнаружить только пятерых моряков.
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