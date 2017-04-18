﻿ Более 120 спасателей ищут экипаж затонувшего в Черном море сухогруза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 120 спасателей ищут экипаж затонувшего в Черном море сухогруза

19.04.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 апр — Sputnik. В операции по поиску выживших членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза участвуют 127 спасателей и восемь плавсредств, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Информация о том, что в районе Керченского пролива потерпел бедствие сухогруз "Герои арсенала", поступило на оперативный пульт центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ночь на среду.

Более 120 спасателей ищут экипаж затонувшего в Черном море сухогруза
© Flickr/ Elliott Brown
Молодой человек едва не утонул в Двине в центре Витебска

"К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно "Спасатель Демидов", он возглавил спасательные работы на месте крушения", — цитирует агентство слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никиты Гавриляка.

Он также отметил, что при необходимости будет задействована и авиация.

Один моряк спасен

На борту сухогруза, который вез зерно из Азова в Турцию, находились 12 членов экипажа, среди них восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии. Пока спасатели обнаружили только пятерых моряков, одного уже подняли на борт спасательного судна.

Более 120 спасателей ищут экипаж затонувшего в Черном море сухогруза
© AFP/ JORGE GUERRERO
Подводные экскурсии к месту гибели "Титаника" организуют в 2018 году

Ситуацию усугубляет шторм и сильный ветер, который мешает проведению спасательной операции. По информации МЧС РФ, моряки, которых удалось обнаружить, находятся в спасательных жилетах, однако об их состоянии пока что-то говорить сложно.

"Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов", — рассказал агентству помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организовало работу оперативного штаба. На месте происшествия работают группы пожарно-спасательного гарнизона, проверяется береговая линия.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту находились 12 человек, среди них восемь россиян, пока удалось обнаружить только пятерых моряков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В США мужчина убил трех человек на почве расовой ненависти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика