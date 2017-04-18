МИНСК, 19 апр — Sputnik. В операции по поиску выживших членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза участвуют 127 спасателей и восемь плавсредств, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Информация о том, что в районе Керченского пролива потерпел бедствие сухогруз "Герои арсенала", поступило на оперативный пульт центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ночь на среду.

"К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно "Спасатель Демидов", он возглавил спасательные работы на месте крушения", — цитирует агентство слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никиты Гавриляка.

Он также отметил, что при необходимости будет задействована и авиация.

Один моряк спасен

На борту сухогруза, который вез зерно из Азова в Турцию, находились 12 членов экипажа, среди них восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии. Пока спасатели обнаружили только пятерых моряков, одного уже подняли на борт спасательного судна.



© AFP/ JORGE GUERRERO Подводные экскурсии к месту гибели "Титаника" организуют в 2018 году

Ситуацию усугубляет шторм и сильный ветер, который мешает проведению спасательной операции. По информации МЧС РФ, моряки, которых удалось обнаружить, находятся в спасательных жилетах, однако об их состоянии пока что-то говорить сложно.

"Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов", — рассказал агентству помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организовало работу оперативного штаба. На месте происшествия работают группы пожарно-спасательного гарнизона, проверяется береговая линия.