МИНСК, 19 апр — Sputnik. Подозрительный предмет нашли накануне вечером на первом этаже здания больницы в Жодино, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

О находке сообщили спасателям. Подозрительный паркет находился на первом этаже двухэтажного здания терапевтического корпуса УЗ "Жодинская ЦГБ". Больница расположена по проспекту Венисье.

"Администрацией больницы из здания выведены 145 человек", — рассказали в МЧС.

Специалисты проверили содержимое подозрительного пакета и не обнаружили взрывоопасных предметов.