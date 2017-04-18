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Из-за бесхозного пакета в больнице Жодино эвакуировали 145 человек
19.04.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Подозрительный предмет нашли накануне вечером на первом этаже здания больницы в Жодино, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.
О находке сообщили спасателям. Подозрительный паркет находился на первом этаже двухэтажного здания терапевтического корпуса УЗ "Жодинская ЦГБ". Больница расположена по проспекту Венисье.
"Администрацией больницы из здания выведены 145 человек", — рассказали в МЧС.
Специалисты проверили содержимое подозрительного пакета и не обнаружили взрывоопасных предметов.
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Содержимое пакета было обследовано, взрывоопасные предметы не обнаружены.
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