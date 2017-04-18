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Из-за бесхозного пакета в больнице Жодино эвакуировали 145 человек

19.04.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Подозрительный предмет нашли накануне вечером на первом этаже здания больницы в Жодино, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

О находке сообщили спасателям. Подозрительный паркет находился на первом этаже двухэтажного здания терапевтического корпуса УЗ "Жодинская ЦГБ". Больница расположена по проспекту Венисье.

"Администрацией больницы из здания выведены 145 человек", — рассказали в МЧС.

Специалисты проверили содержимое подозрительного пакета и не обнаружили взрывоопасных предметов.

 
Теги: Минск
 
 
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Содержимое пакета было обследовано, взрывоопасные предметы не обнаружены.

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