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Фотофакт: девушка за рулем кроссовера сбила дорожный знак в Минске

19.04.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Девушка за рулем Ford Kuga сбила дорожный знак, обозначающий пешеходный переход, в Минске, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Инцидент произошел в среду утром на перекрестке улицы Захарова и Броневого переулка. Кроссовер ехал по направлению к улице Первомайской, после чего водитель решила развернуться и при совершении маневра уперлась правой передней частью машины в дорожный знак.

Как сообщает корреспондент Sputnik, девушка после ДТП просидела несколько минут в своем автомобиле, потом вышла из него, оценила повреждения и стала кому-то звонить.

При этом водитель не стала покидать место происшествия — спустя некоторое время она все еще находилась на перекрестке, видимо, ожидая приезда сотрудников Госавтоинспекции.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель не стала уезжать с места ДТП и терпеливо дожидалась приезда госавтоинспекторов.

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