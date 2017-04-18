МИНСК, 19 апр — Sputnik. Один из руководителей "Белкоопсоза" задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции, сообщила Sputnik в среду официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

"Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела о коррупции задержан в качестве подозреваемого один из руководителей Белкоопсоюза", — рассказала Гончарова. Имя задержанного представитель СК не назвала.

Она уточнила, что действия задержанного квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного ст.430 Уголовного кодекса (Получение взятки).

В настоящее время проводится расследование.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли критиковало "Белкоопсоюз" за превышение установленной доли присутствия в регионе в 20%. Глава МАРТ Владимир Колтович в начале апреля в парламенте говорил, что есть два крупных игрока, которые нарушают эту норму. И даже анонсировал возможные санкции в отношении компании "Евроторг" — оператора торговой сети "Евроопт".

Касательно Белкоопсоюза, он тогда подчеркнул, что когда в регионы приходит частный ритейлер, работать лучше начинает и государственная сеть. И задался вопросом: стоит продолжать развитие "Белкоопсоюза" или предлагать рыночные условия и способствовать развитию конкуренции.