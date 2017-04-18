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Вор украл деньги из машины гродненца и собирался обокрасть его дом

19.04.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Пропажу крупной суммы денег заметил хозяин машины, которую он оставил незапертой на территории своего частного дома, сообщили в среду в УВД Гродненского облисполкома.

Вор украл деньги из машины гродненца и собирался обокрасть его дом
© Sputnik Юрий Абрамочкин
Криминальная троица пыталась утопить в озере угнанную машину

Потерпевший сразу же обратился в милицию. Сотрудники оперативного уголовного розыска раскрыли кражу 300 евро, 700 польских злотых и более 200 белорусских рублей.

"Была получена оперативная информация, что злоумышленник повторно собирается совершить кражу у этого же человека, но на этот раз не из автомобиля, а из дома", — рассказали в УВД.

Сотрудники милиции решили выставить засаду и смогли задержать подозреваемого с поличным. Мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Проверяется, причастен ли он к совершению иных преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что не стоит оставлять автомобили открытыми даже в, казалось бы, самых безопасных местах. Окна и двери необходимо закрыть.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый похитил из открытого автомобиля 300 евро, 700 польских злотых и более 200 белорусских рублей.

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