МИНСК, 19 апр — Sputnik. Пропажу крупной суммы денег заметил хозяин машины, которую он оставил незапертой на территории своего частного дома, сообщили в среду в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik Юрий Абрамочкин Криминальная троица пыталась утопить в озере угнанную машину

Потерпевший сразу же обратился в милицию. Сотрудники оперативного уголовного розыска раскрыли кражу 300 евро, 700 польских злотых и более 200 белорусских рублей.

"Была получена оперативная информация, что злоумышленник повторно собирается совершить кражу у этого же человека, но на этот раз не из автомобиля, а из дома", — рассказали в УВД.

Сотрудники милиции решили выставить засаду и смогли задержать подозреваемого с поличным. Мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Проверяется, причастен ли он к совершению иных преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что не стоит оставлять автомобили открытыми даже в, казалось бы, самых безопасных местах. Окна и двери необходимо закрыть.