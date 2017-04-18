МИНСК, 19 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Дубровенском районе, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла сегодня утром на трассе М1 возле деревни Редьки. Установлено, что водитель Mazda, житель Пинска 1949 года рождения, на участке, где проводился ремонт дороги, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с кроссовером Infiniti.

В результате лобового ДТП водитель легковушки и пассажирка 1957 года рождения, также жительница Пинска, погибли на месте происшествия. Водитель кроссовера, белорус, проживающий в Москве, госпитализирован в больницу города Дубровно.

По словам представителя УСК, уголовное дело возбуждено по ч. 3, ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются очевидцы происшествия.

Следствие также призвало участников дорожного движения быть внимательными в местах, где проводится ремонт автодорог.