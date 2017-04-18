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52-летний рабочий погиб на стройплощадке "Маяка Минска"

19.04.2017 12:45 — ЧП | Tut.by  
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На строительной площадке объекта «Маяк Минска» погиб 52-летний рабочий. Мужчина упал с перекрытия 8 этажа. Причины выясняет Управление Следственного комитета по Минску.

По факту смерти рабочего проводится доследственная проверка, сообщил TUT.BY официальный представитель Управления СК по Минску Алексей Климович.

Инцидент произошел 18 апреля на стройке по улице Петра Мстиславца примерно в 19 часов.

— Рабочий подрядной организации упал с перекрытия 8 этажа при проведении монтажных работ, — рассказал представитель СК.

Совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз был проведен осмотр места происшествия. Изъята техническая документация, которая регламентирует порядок выполнения работ.

 
Теги: Минск
 
 
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