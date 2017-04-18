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Несовершеннолетний лег в колею перед проходящим составом для эффектного видео

19.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В столице подросток лег в железнодорожную колею перед проходящим электропоездом, его приятель снимал происходящее на телефон, пишет  «Минск-Новости».

Утром 12 апреля машинист электропоезда Смолевичи — Минск на перегоне ст. Степянка — ст. Минск-Восточный применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних. Один из них, по словам машиниста, лег в колею перед проходящим составом, а другой снимал на телефон, как электропоезд проезжает над лежащим. После ребята скрылись. По данному факту проводится проверка, — рассказала помощник Минского транспортного прокурора Светлана Зуевская.

Она напомнила, что ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте, предусмотрена ст. 18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Только проход по ж/д путям или нахождение на них в неустановленном месте влекут штраф в размере от 0,2 до 2 базовых величин (ч. 5 ст. 18.3 КоАП). Если нарушители слишком юны, чтобы нести ответственность, за детей отвечать придется их родителям.

Фото к теме на главной носит иллюстративный характер

 
Теги: Минск
 
 
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В столице подросток лег в железнодорожную колею перед проходящим электропоездом, его приятель снимал происходящее на телефон, пишет  «Минск-Новости». — Утром...

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