МИНСК, 19 апр — Sputnik. Управление Следственного комитета по городу Минску проводит доследственную проверку по факту смерти рабочего на строительстве дома, расположенного в квартале "Маяк Минска", сообщил Sputnik официальный представитель УСК Алексей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко Рабочий погиб на строительстве церковного корпуса в Минске

"ЧП случилось вчера, около 19 часов. Рабочий подрядной организации упал с перекрытия 8 этажа при проведении монтажных работ", — рассказал Климович.

Накануне следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия. В настоящее время в рамках проверки назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются рабочие, изъята техническая документация, регламентирующая порядок выполнения работ.

Это не первая смерть строителей в этом квартале. Год назад, в апреле 2016 года на стройплощадке дома по улице Мстиславца, 24 с высоты также упал мужчина, спасти которого медики не смогли.