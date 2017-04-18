МИНСК, 19 апр — Sputnik. Спасатели обнаружили тела трех погибших моряков в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в ночь на среду, 19 апреля, в районе Керченского пролива затонул сухогруз "Герои Арсенала". Судно, согласно предварительным данным, направлялось из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было 2 россиян, один из которых капитан, 9 украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасены трое членов экипажа.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — сказал источник.

В МЧС Крыма в свою очередь подтвердили факт обнаружения тел двух моряков. "Мы подтверждаем информацию. К 12 часам 30 минутам в штормящем море извлечены тела двух членов экипажа. По имеющейся информации, они находились в спасательных жилетах", — уточнил помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

В поисково-спасательной операции задействованы почти 200 человек и 28 единиц специализированной техники, в том числе подводное оборудование. Поиск пропавших членов экипажа в районе предполагаемого крушения судна ведут с воздуха вертолет Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 министерства обороны РФ. Кроме того, спасатели обследуют береговую линию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил установить боновые заграждения в районе затонувшего судна, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря 19 тоннами дизтоплива и более 1,5 тонны моторного масла.

Краснодарский следственный отдел Южного СУТ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), признанное прокуратурой законным и обоснованным.