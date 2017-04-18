МИНСК, 19 апр — Sputnik. Четверо военнослужащих погибли в результате крушения вертолета на северо-востоке Греции, сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны.

Военный вертолет UH-1H, совершавший утром в среду запланированный полет из Ларисы в Козани, рухнул в районе Сарантапору. На борту вертолета находились пять человек, выжил только один. Четверо погибших военнослужащих опознаны: генерал-майор Иоаннис Тзанидакис, полковник бронетанковых войск Фомас Адамос, пилоты армейской авиации — майор Демосфенис Гулас и лейтенант Константинос Хатзис.

Расследованием причин трагедии занимается Генштаб сухопутных сил.

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос подписадл приказ о трехдневном трауре в ВС. Флаги в частях будут приспущены.

Накануне в Турции потерпел крушение полицейский вертолет, в результате погибли 12 человек . Среди жертв семь полицейских, судья, военный и три члена экипажа — сотрудники местного управления безопасности.