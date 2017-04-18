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Задержаны грабители магазинов райпо в Молодечно (ВИДЕО)

19.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Дерзкое ограбление было совершено в одном из магазинов райпо в Молодечно. Подозреваемые – двое жителей райцентра 20 и 22 лет.

Накануне парни распивали алкоголь в компании. Спиртное закончилось, но друзьям хотелось продолжения. Денег в карманах не оказалось, но в похмелье пришла идея заглянуть в ближайший магазин.

– На виду продавцов злоумышленники взяли с прилавка две бутылки водки и хотели выйти из торгового зала. Кассир не побоялась грабителей и попыталась их задержать, – рассказал начальник уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк.

 

Тем не менее силы были неравными, и подозреваемые убежали с товаром. После изучения записей с камер видеонаблюдения и проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на подозреваемых. Их удалось задержать по «горячим следам». Правда водку молодые люди успели выпить.

Злоумышленники водворены в ИВС, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2016 УК Беларуси. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

К слову, криминальная парочка уже была судима. Один из подследственных – за кражу, а второй – за то, что вырвал уличную урну и разбил ей стекла в торговом центре.

По материалам УВД Миноблисполкома

 
 
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Дерзкое ограбление было совершено в одном из магазинов райпо в Молодечно. Подозреваемые – двое жителей райцентра 20 и 22 лет. Накануне парни распивали алкоголь в...

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