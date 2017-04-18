МИНСК, 19 апр — Sputnik. Следственный комитет Беларуси в среду сообщил о новом коррупционном скандале: на этот раз по подозрению в получении взятки задержан один из руководителей Белкоопсоюза.



© Sputnik Виталий Белоусов Задержан один из руководителей Белкоопсоюза

Белкоопсоюз — крупнейший государственный ритейлер, помимо магазинов розничной торговли он имеет сеть собственных кафе. Организации Белкоопсоюза также занимаются заготовкой и продажей сельхозпродукции, скупают у населения заготовленные ягоды, грибы, мед, растительное сырье и другие продукты. Компания имеет собственные транспортные и строительные подразделения, учебные заведения, штатная численность насчитывает более 86 тысяч человек.

"Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела о коррупции задержан в качестве подозреваемого один из руководителей "Белкоопсоюза", — сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова. Имя задержанного она уточнить отказалась.

Кто нынче у руля?

В настоящее время пост председателя Белкоопсоюза занимает Валерий Иванов. Его назначение на этот пост было согласовано президентом Александром Лукашенко в декабре 2013 года. До этого он работал замглавы Администрации президента, а еще ранее — до "калийного скандала" 2012 года — возглавлял Белорусскую калийную компанию. После того, как произошел развал калийного картеля с "Уралкалием", Иванов оставил пост главы БКК и занялся делами Белкоопсоюза. Его отставка произошла в августе 2013 года, когда на смену Иванову пришла бывший топ-менеджер Беларуськалия Елена Кудрявец, однако юридически Кудрявец была назначена на эту должность лишь в октябре 2013 года.

Примечательно, что все коррупционные скандалы в Белкоопсоюзе произошли до назначения Иванова на пост главы организации. Но их шлейф тянется до сих пор.

Речь идет о серии громких уголовных дел, возбужденных летом 2013 года КГБ. Тогда под следствие попал и предшественник Иванова — Сергей Сидько.

Вымогательство взяток

В июле 2013 года КГБ сообщил о возбуждении сразу пяти уголовных дел в отношении председателя Белкоопсоюза Сидько, начальника УКСа общества Дмитрия Колодезного, его заместителя Элеоноры Сизук и еще нескольких бизнесменов.

Руководители Белкоопсоюза обвинялись в получении взяток, злоупотреблениях служебными полномочиями и властью, а также в хищениях. По данным КГБ, взятки достигали 500 тысяч долларов.

Коррупция в потребительском обществе была вскрыта, когда КГБ занялся наведением порядка в строительной отрасли. Тогда и выяснилось, что руководители Белкоопсоюза и бизнесмены вымогали взятки за предоставление стройорганизациям работ на объектах потребкооперации и за продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости.

Кроме того, Колодезный занимался лоббированием интересов коммерческих структур при строительстве магазина в Лиде Гродненской области, чем нанес родному предприятию крупный ущерб.

Позднее расследованием было передано в Следственный комитет, в самом Белкоопсоюзе были начаты массовые проверки.



© Sputnik / Виктор Толочко Подсудимый Андрей Турченко, за ним также за решеткой - председатель "Белкоопсоюза" Сергей Сидько

В 2015 году Верховный суд приговорил Сидько к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, оштрафовал его на 500 базовых величин и лишил права занимать руководящие должности на срок в пять лет.

Дом на Канарах

На суде Сидько рассказал не только о своих злоупотреблениях властью и взятках, но и о том, куда тратил деньги, полученные преступным путем.

В 2014 году во время оглашения послания парламенту и народу президент Лукашенко рассказал о доме на Канарских островах, который купил экс-глава Белкоопсоюза. В суде Сидько подтвердил эту информацию, уточнив, однако, что дом зарегистрирован на его дочь. При этом он обратил внимание, что недвижимость на острове Гранд-Канария — "не дом, а всего лишь трехкомнатная квартира на последнем этаже в панельном доме". Сидько посетовал, что эта недвижимость стоит дешевле, чем его квартира в Минске по улице Пионерская (улица Пионерская расположена в поселке Дрозды вблизи одноименного водохранилища, в квартале малоэтажной застройки, это один из самых престижных и дорогих районов Минска — Sputnik).

Также у дочери Сидько Светланы была иномарка в Испании.

Сидько также рассказал и об обыске, который проходил у него дома. По его словам, он длился 22 часа.

Суд оценил личный доход Сидько от незаконных действий в 40 тысяч долларов.

Массовые проверки

После начала расследования уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белкоопсоюза в потребительском обществе начались массовые проверки. Их проводили как структуры КГБ, так и МВД, Департамент финансовых расследований Госконтроля и прокуратура.

Под проверки подпала не только головная структура организации, но и вся коммерческая сеть общества — а это более 10 тысяч магазинов, которые расположены в основном в малых городах и на селе.

Было выявлено множество фактов преступной и коррупционной деятельности, но многие из них так и не были обнародованы.

Так, известно о том, что в Солигорске под следствие попал экс-председатель местного райпо, который незадолго до этого уволился и стал ИП. Ему инкриминируется тот факт, что в июне 2011 года подозреваемый, злоупотребляя служебными полномочиями, причинил ущерб обществу в размере 480 миллионов неденоминированных рублей. Эти действия квалифицированы по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия).

В Волковыске (Гродненская область) в результате совместных действий прокуратуры, ОБЭП и финансовой милиции, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Волковысского райсовета, занимающей должность директора волковысского филиала Гродненского областного потребительского общества. Она уволилась сразу после начала проверки, но все равно попала под следствие по той же статье.

Могилевская прокуратура по материалам БЭП УВД Могилевского облисполкома возбудила уголовное дело в отношении депутата Чауского районного совета, председателя правления Чаусского райпо. Ему вменено совершение преступления по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие тяжкие последствия).

В Несвиже (Минская область) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси в отношении женщины, которая до этого занимала должность председателя правления Несвижского райпо, но уволилась с началом проверок.

В целом, в 2013 году по делам Белкоопсоюза проходили более 15 человек, из которых примерно треть — депутаты местных Советов. Еще столько же человек ожидало предъявления обвинений.

Спустя два года — новые дела

В 2015 году, спустя два года после возбуждения уголовных дел в отношении Сидько и его подельников и через месяц после вынесения им приговоров Верховным судом, УСК по Витебской области сообщило о том, что под следствие попали девять руководителей Миорского райпо. Все они подозревались в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенными в особо крупном размере.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) УК.

Как выяснилось в ходе следствия, топ-менеджеры и рядовые сотрудники райпо — от зампреда правления до кассира — разработали несколько преступных схем, реализуя которые на протяжении трех лет похищали бюджетные средства, а также материальные ценности.

О приговоре по этому уголовному делу не сообщалось.

Проблемный монополист

Проблемы Белкоопсоюза — постоянная головная боль белорусских чиновников самого разного уровня. Ведь помимо того, что компания — самый крупный государственный ритейлер, это еще и один из крупнейших проблемных активов.

В 2016 году, во время кризиса неплатежей в торговле, отмечалось, что на долю организаций Белкоопсоюза приходится примерно треть всей дебиторской задолженности производителям.

Кроме того, МАРТ периодически констатирует, что организация, имеющая самую разветвленную сеть магазинов и в отдельных регионах держащая более 20% товарооборота, всячески препятствует приходу в свой "ареал обитания" других торговых сетей.

В данной связи недавно глава МАРТ Владимир Колтович заметил, что государство должно хорошо подумать: заниматься развитием (а по сути, господдержкой) Белкоопсоюза или предлагать рыночные условия и способствовать развитию конкуренции.