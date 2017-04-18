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В Витебске из-за бесхозного рюкзака на остановке вызывали саперов

19.04.2017 16:43 — ЧП | Tut.by  
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В самом центре Витебска на остановке общественного транспорта днем 19 апреля обнаружили рюкзак. Из-за бесхозной вещи пришлось вызывать саперов. О подробностях происшествия TUT.BY сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.


Фото: группа «Типичный Витебск» во «ВКонтакте»

Бесхозный рюкзак стоял у одной из скамеек на остановке «Площадь Свободы», напротив «Марко-сити». В милицию о нем сообщили в начале второго дня. На место тут же прибыли наряды. Остановку оцепили, выход к ней из бизнес-центра заблокировали. Вызвали саперов войсковой части 5524 со служебной собакой. Но специалисты ничего опасного в рюкзаке не обнаружили.

К рюкзаку была прикреплена записка. В ней говорилось, что эта сумка для путешествий объехала более 50 стран и принесет счастье тому, кто ее возьмет.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, кто оставил рюкзак на остановке.


Фото: группа «Типичный Витебск» во «ВКонтакте»

На время разбирательства остановку общественного транспорта вынуждены были перенести, что создало дополнительные неудобства как пассажирам, так и участникам дорожного движения.

 
Теги: Витебск
 
 
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К рюкзаку кто-то прикрепил записку. В ней говорилось, что сумка для путешествий объехала более 50 стран и принесет счастье тому, кто его возьмет.

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