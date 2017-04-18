|
В Витебске из-за бесхозного рюкзака на остановке вызывали саперов
В самом центре Витебска на остановке общественного транспорта днем 19 апреля обнаружили рюкзак. Из-за бесхозной вещи пришлось вызывать саперов. О подробностях происшествия TUT.BY сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
Бесхозный рюкзак стоял у одной из скамеек на остановке «Площадь Свободы», напротив «Марко-сити». В милицию о нем сообщили в начале второго дня. На место тут же прибыли наряды. Остановку оцепили, выход к ней из бизнес-центра заблокировали. Вызвали саперов войсковой части 5524 со служебной собакой. Но специалисты ничего опасного в рюкзаке не обнаружили.
К рюкзаку была прикреплена записка. В ней говорилось, что эта сумка для путешествий объехала более 50 стран и принесет счастье тому, кто ее возьмет.
Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, кто оставил рюкзак на остановке.
На время разбирательства остановку общественного транспорта вынуждены были перенести, что создало дополнительные неудобства как пассажирам, так и участникам дорожного движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К рюкзаку кто-то прикрепил записку. В ней говорилось, что сумка для путешествий объехала более 50 стран и принесет счастье тому, кто его возьмет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии