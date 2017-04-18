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Пьяный парень, развлекаясь, разбил 14 машин в Минском районе

19.04.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Пьяный парень повредил 14 автомобилей в агрогородке Сеница Минского района, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля в агрогородке Сеница под Минском. Владельцы обнаружили поврежденные машины утром, в милицию обратились 14 человек. В совершении правонарушения подозревается 22-летний местный житель, который был задержан спустя несколько дней.  

"Накануне подозреваемый употреблял спиртное. После выпитого ему захотелось развлечься. На ближайшей стоянке парень начал бить стекла и зеркала в автомобилях, прыгать на капотах и крышах транспортных средств. Успокоился лишь после того, как разворотил 14 машин", — рассказал начальник уголовного розыска Мачулищанского отдела милиции Георгий Муха.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси ("Хулиганство"). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кроме того, ему придется возместить ущерб владельцам поврежденных авто. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Пьяный парень повредил 14 автомобилей в агрогородке Сеница Минского района, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Минского облисполкома. Инцидент...

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