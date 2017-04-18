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В Кобринском районе мужчина умер от отравления метиловым спиртом
В Кобринской больнице 15 апреля от отравления метиловым спиртом скончался 67-летний мужчина, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
Мужчина попал в реанимацию 12 апреля с диагнозом «острое отравление метиловым спиртом». По одной из версий токсичная жидкость в организм пенсионера могла попасть из стеклоочистителя. Во время осмотра дома, в котором он проживал с супругой, правоохранители обнаружили канистру с остатками жидкости голубого цвета. По факту гибели мужчины проводится проверка.
Напомним, в Беларуси Постановлением Минздрава N122 от 28 декабря 2006 г. «Об утверждении гигиенического норматива» ограничено использование метанола в стеклоомывающих жидкостях. Установленный гигиенический норматив его содержания составляет в концентрации не более 0,05 объемной доли.
Несмотря на ограничение, стеклоомывайку с метиловым спиртом иногда находят в Беларуси.
В 2015 году, например, в ходе осуществления государственного санитарного надзора
В январе 2017 года на границе с Россией
Метиловый спирт стал причиной
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По одной из версий токсичная жидкость содержалась в автомобильном стеклоочистителе.
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