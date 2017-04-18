В минском цирке во время выступления из-под купола сорвалась гимнастка. Об этом TUT.BY сообщили читатели.



ЧП произошло во время выполнения этого номера. Фото взято из соцсетей, автор: Алена Кобелева

«Без страховки летала, партнер не удержал. Выносили с манежа на руках…», — сообщила подробности наша читательница Анастасия.

По словам девушки, представление продолжается. В перерыве между номерами шпрехталмейстер объявил зрителям, что артистка в сознании.

Как сообщается на сайте цирка, сейчас там идет программа «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город».

TUT.BY выясняет подробности произошедшего.