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В столичном цирке во время исполнения номера с высоты сорвалась гимнастка
В минском цирке во время выступления из-под купола сорвалась гимнастка. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
«Без страховки летала, партнер не удержал. Выносили с манежа на руках…», — сообщила подробности наша читательница Анастасия.
По словам девушки, представление продолжается. В перерыве между номерами шпрехталмейстер объявил зрителям, что артистка в сознании.
Как сообщается на сайте цирка, сейчас там идет программа «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город».
TUT.BY выясняет подробности произошедшего.
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"Без страховки летала, партнер не удержал. Выносили с манежа на руках…", - сообщила подробности наша читательница Анастасия.
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