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Ночью в Чаусах горел тепловоз

20.04.2017 09:54 — ЧП | Tut.by  
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20 апреля примерно в 00.56 спасателям поступило сообщение о загорании тепловоза на железнодорожной станции в Чаусах. Подробности сообщает Управление МЧС по Могилевской области.


Пожар случился в тепловозе грузового состава из 32 вагонов. В результате огнем повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза.

Пострадавших нет. Задержки движения поездов не было. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.



 
 
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В результате огнем повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза.

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