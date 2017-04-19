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Ночью в Чаусах горел тепловоз
20 апреля примерно в 00.56 спасателям поступило сообщение о загорании тепловоза на железнодорожной станции в Чаусах. Подробности
Пожар случился в тепловозе грузового состава из 32 вагонов. В результате огнем повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза.
Пострадавших нет. Задержки движения поездов не было. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
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В результате огнем повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза.
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