20 апреля примерно в 00.56 спасателям поступило сообщение о загорании тепловоза на железнодорожной станции в Чаусах. Подробности сообщает Управление МЧС по Могилевской области.





Пожар случился в тепловозе грузового состава из 32 вагонов. В результате огнем повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза.

Пострадавших нет. Задержки движения поездов не было. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.







