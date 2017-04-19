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Милиция ищет "пасечника" который ударил пенсионерку в лицо и ограбил ее
15 апреля в агрогородке Колодищи в дверь пенсионерки постучался мужчина и предложил купить у него мед. Доверчивая женщина принесла кошелек, и тогда незнакомец выхватил деньги и ударил хозяйку. О розыске подозреваемого
Незнакомец пришел к 77-летней пенсионерке субботним днем примерно в 13 часов. Когда хозяйка вышла с кошельком рассматривать товар, мужчина вырвал портмоне и забрал из него 200 рублей.
— Пенсионерка попыталась помешать обидчику, однако тот ударил ее в лицо и скрылся, — рассказал официальный представитель УВД Александр Марченко.
Возбуждено дело по ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж). Сейчас милиция разыскивает преступника. Имеются записи камер наблюдения, где запечатлен подозреваемый (мужчина в белой бейсболке).
Всех, что что-либо знает о местонахождении мужчины на видео, просят сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (017) 229−07−01, 8 (017) 267−61−41, 8 (029) 686−76−90 или 102.
За помощь в розыске гражданам обещают анонимность и вознаграждение.
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За помощь в розыске гражданам обещают анонимность и вознаграждение.
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