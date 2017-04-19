МИНСК, 20 апр — Sputnik. В Белгосцирке подтвердили то, что в среду во время исполнения номера из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" с высоты упала российская гимнастка Мария Сюльгина.



© Sputnik / Артем Бордовский Флешмоб артистов Cirque du Soleil в Минске (видео)

В среду в Белорусском государственном цирке Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым, без страховки выполняла номер из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". В интернете появилось видео произошедшего, снятое очевидцем. Судя по кадрам, у артистки соскользнули руки во время перехвата. Она упала примерно с высоты третьего этажа, отмечают очевидцы. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в Больницу скорой помощи.

В пресс-службе цирка Sputnik рассказали, что Мария Сюльгина — российская артистка. Она выступала с гастрольной программой на "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". Сюльгина сама приняла решение исполнять номер без страховки, подчеркнули в пресс-службе. И это не единственный случай, когда артисты ею пренебрегают.

"Некоторые артисты выступают без страховки. Сами принимают такие решения", — сказали собеседники агентства.

Как сообщили в цирке, у Сюльгиной сломана левая рука и легкое сотрясение мозга. На данный момент она находится в отделении сочетанных повреждений Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.

В пресс-службе не ответили на вопрос, как скоро гимнастка сможет вернуться на арену после такой травмы.

"Мы, к сожалению, не врачи", — сказали там.

В цирке проводится проверка по выяснению причин произошедшего. Как подчеркнули собеседники Sputnik, подобные случаи тут происходят крайне редко.