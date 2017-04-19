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Белгосцирк: у упавшей гимнастки сломана рука и сотрясение мозга
20.04.2017 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. В Белгосцирке подтвердили то, что в среду во время исполнения номера из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" с высоты упала российская гимнастка Мария Сюльгина.
© Sputnik / Артем Бордовский
В среду в Белорусском государственном цирке Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым, без страховки выполняла номер из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город".
В пресс-службе цирка Sputnik рассказали, что Мария Сюльгина — российская артистка. Она выступала с гастрольной программой на "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". Сюльгина сама приняла решение исполнять номер без страховки, подчеркнули в пресс-службе. И это не единственный случай, когда артисты ею пренебрегают.
"Некоторые артисты выступают без страховки. Сами принимают такие решения", — сказали собеседники агентства.
Как сообщили в цирке, у Сюльгиной сломана левая рука и легкое сотрясение мозга. На данный момент она находится в отделении сочетанных повреждений Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.
В пресс-службе не ответили на вопрос, как скоро гимнастка сможет вернуться на арену после такой травмы.
"Мы, к сожалению, не врачи", — сказали там.
В цирке проводится проверка по выяснению причин произошедшего. Как подчеркнули собеседники Sputnik, подобные случаи тут происходят крайне редко.
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По словам собеседников агентства, артистка сама приняла решение выступать без страховки.
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