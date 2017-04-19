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СК подтвердил задержание бизнесмена Эрнеста Алексеева
20.04.2017 12:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Председатель совета директоров холдинга Yaraw Эрнест Алексеев задержан, соответствующую информацию подтвердила в четверг Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Сообщения о задержании Алексеева появились в ряде белорусских СМИ утром в пятницу, а вскоре информацию подтвердили в СК.
"Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Эрнеста Алексеева. Дело возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Гончарова в четверг.
По словам представителя СК, Алексеев задержан, сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Компания Алексеева Yaraw работает на рынке Туркменистана, где занимается поставками белорусской техники — в том числе, "Амкодора" и "МАЗа". Фирма "Ярав" продает белорусскую технику и в другие страны Средней Азии.
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В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении имущественного ущерба без признаков хищения.
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