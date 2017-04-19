Солигорские следователи проводят проверку по факту травмирования сотрудницы «Беларуськалия» в рабочее время. Об этом порталу TUT.BY рассказали в Управлении Следственного комитета по Минской области.

18 апреля из районной больницы поступила информация, что с 1-го рудоуправления к ним доставили женщину с травмой ноги.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа: осмотрели место происшествия, опросили работников и должностные лица. Сейчас изучается служебная документация.

— По определению степени тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, — рассказала TUT.BY официальный представитель УСК области Татьяна Белоног.

Как именно работница получила травмы — сейчас выясняют следователи.

Это далеко не первый несчастный случай на территории «Беларуськалия» за последнее время. Хотя чаще всего речь идет о работниках подрядных организаций. Само предприятие обещало впредь ужесточить требования к ним по обеспечению безопасности труда. Так, 3 января от обвала горной породы погиб 51-летний рабочий. 19 ноября двое плотников возрастом 19 и 29 лет из субподрядной организации упали с высоты при выполнении кровельных работ на одном из промышленных складов 1-го рудоуправления. А 15 ноября в шахте «Беларуськалия» погиб 22-летний машинист треста «Шахтоспецстрой», устранявший неисправность горной техники. Кроме того известно о еще трех случаях гибели рабочих в 2016-м (в том числе при падении строительной люльки и металлической конструкции ) и одном травмировании .