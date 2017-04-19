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Следователи разбираются в причинах несчастного случая с работницей "Беларуськалия"
Солигорские следователи проводят проверку по факту травмирования сотрудницы «Беларуськалия» в рабочее время. Об этом порталу TUT.BY рассказали в Управлении Следственного комитета по Минской области.
18 апреля из районной больницы поступила информация, что с 1-го рудоуправления к ним доставили женщину с травмой ноги.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа: осмотрели место происшествия, опросили работников и должностные лица. Сейчас изучается служебная документация.
— По определению степени тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, — рассказала TUT.BY официальный представитель УСК области Татьяна Белоног.
Как именно работница получила травмы — сейчас выясняют следователи.
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У женщина травма ноги. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.
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