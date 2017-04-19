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Сбитая на тротуаре в Гродно женщина умерла в реанимации

20.04.2017 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Женщина погибла в результате ДТП, которое произошло утром в четверг в Гродно, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"Женщина, получившая травмы в результате ДТП, умерла в реанимации. Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти местную жительницу не удалось", — рассказали в УВД.

По информации правоохранительных органов, 45-летняя женщина шла по тротуару в районе проспекта Космонавтов. В это время водитель автомобиля Mazda 323 F, проигнорировав требование сотрудников ГАИ остановиться, попытался скрыться. Но не справился с управлением, допустил боковой занос, выехал на тротуар, где сбил женщину.

Пострадавшую с тяжелыми травмами отвезли в реанимацию, но спасти не смогли.

Водителем оказался житель Гродно, 1986 года рождения, ранее предположительно судимый за хулиганство. Кроме того, как уточнили в УВД, прав на вождение автомобилем у него не было.

Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в крови водителя более чем в itcnm раз превышало допустимые пределы.

В настоящее время на месте ДТП проводятся необходимые процессуальные действия. По факту ДТП назначена проверка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Медицинское освидетельствование показало, что водитель был нетрезв - содержание алкоголя в его крови показало превышение нормы более чем в шесть раз.

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