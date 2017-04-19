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Упавшая гимнастка в Белгосцирке: после случившегося выступать не боюсь

20.04.2017 14:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Падение гимнастки Марии Сюльгиной во время выступления не было первым в ее карьере; артистка называет это профессиональной травмой, сообщает корреспондент Sputnik из больницы скорой помощи, в которой находится пострадавшая.

Инцидент произошел в среду, когда артистка выступала в Минске в паре с супругом Евгением Писаревым. Гимнастка без страховки выполняла номер из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". Во время исполнения что-то пошло не так, и девушка сорвалась вниз с высоты третьего этажа.

Сюльгина находится в травматологическом отделении БСМП. Артистка пребывает в бодром расположении духа и чувствует себя хорошо. По словам врачей, кости зарастут и вскоре здоровье спортсменки восстановится.

Во время падения Сюльгина находилась в сознании, однако из-за шока плохо помнит произошедшее.

"До этого я уже выступала без страховки на трапеции, и был случай падения пять лет назад во время гастролей в Германии", — рассказала Сюльгина Sputnik. В тот раз девушка выступала с другим номером, и в результате падения сломала ногу.

На вопрос — почему выступала без страховки — гимнастка ответила, что есть трюки, при выполнении которых страховка мешает. Также отсутствие страховки делает номер более зрелищным.

Сюльгина работает в цирке уже 12 лет. В последнее время гастролирует в паре с мужем Евгением Писаревым по разным странам мира. В Минске выступала два года назад. В тот раз все обошлось без происшествий. Вчерашнее падение не напугало артистку.

"После этого выступать не боюсь. Это профессиональная травма, и к ней все артисты готовы", — отметила гимнастка.

Также собеседница агентства добавила, что после того, как появилось видео в интернете, ей поступило много звонков от родственников и знакомых, которые переживают за ее состояние.

В пресс-службе Белгосцирка сообщили, что у гимнастки сломана левая рука и легкое сотрясение мозга. Там также отметили, что подобные случаи происходят крайне редко. И сейчас в цирке проводится проверка по выяснению причин произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Мария Сюльгина, упавшая с высоты во время выступления в Белгосцирке, рассказала о своем состоянии.

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