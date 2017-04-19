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ФСБ знает, кто заказал теракт в метро Санкт-Петербурга
20.04.2017 14:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.
Трагедия в питерском метро произошла 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Спецслужбы смогли предотвратить еще один взрыв станции "Площадь Восстания". В результате жертвами теракта стали 15 человек, в том числе самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
"Практически установлен (заказчик — Sputnik)", — сказал Бортников. На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".
Другие детали пока не известны.
В настоящее время, по делу о взрыве задержаны десять человек, среди которых предполагаемый организатор Аброр Азимов. На заседании суда он признал, что принимал участие в произошедшем, однако не понимал, что речь идет о теракте. По его словам, ему "дали команду", но кто именно, неясно.
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Директор ФСБ заверил, что спецслужбы будут постепенно вводить общественность в курс дела о ходе расследования взрыва в метро.
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