﻿ ФСБ знает, кто заказал теракт в метро Санкт-Петербурга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФСБ знает, кто заказал теракт в метро Санкт-Петербурга

20.04.2017 14:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

ФСБ знает, кто заказал теракт в метро Санкт-Петербурга
ФСБ РФ
ФСБ показала, как задержали брата подозреваемого в теракте в Петербурге

Трагедия в питерском метро произошла 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Спецслужбы смогли предотвратить еще один взрыв станции "Площадь Восстания". В результате жертвами теракта стали 15 человек, в том числе самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

"Практически установлен (заказчик — Sputnik)", — сказал Бортников. На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".

Другие детали пока не известны.

В настоящее время, по делу о взрыве задержаны десять человек, среди которых предполагаемый организатор Аброр Азимов. На заседании суда он признал, что принимал участие в произошедшем, однако не понимал, что речь идет о теракте. По его словам, ему "дали команду", но кто именно, неясно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор ФСБ заверил, что спецслужбы будут постепенно вводить общественность в курс дела о ходе расследования взрыва в метро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следователи разбираются в причинах несчастного случая с работницей "Беларуськалия"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика