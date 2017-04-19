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Польские пограничники нашли контрабанду сигарет среди мебельных плит

20.04.2017 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Сотрудники польской пограничной службы ищут организаторов нелегального канала переправки сигарет, найденных в грузовом поезде в Тересполе, сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши.

Пограничники обнаружили незаконную партию сигарет во время проверки грузового поезда, который следовал из Беларуси в Польшу. Пачки сигарет были упакованы в картонные коробки и находились в одном из контейнеров с легальным грузом мебельных щитов. Специалисты оценили стоимость незаконного товара примерно в 340 тысяч польских злотых (чуть более 87 тысяч долларов).

По факту обнаружения 25 тысяч пачек сигарет начато расследование. Устанавливаются организаторы контрабанды.

С начала 2017 года сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы Польши задержали незаконные партии сигарет на сумму более шести миллионов злотых.

 
Теги: Минск
 
 
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В одном из вагонов грузового поезда находились коробки с нелегальной партией сигарет: всего обнаружено и изъято 25 тысяч пачек.

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