МИНСК, 20 апр — Sputnik. Сотрудниц столовой лицея Министерства внутренних дел поймали на хищении продуктов, сообщила в четверг пресс-служба МВД.

Спецлицей при МВД действует с 2015 года, в нем обучаются более 200 учеников, которые впоследствии свяжут свою жизнь с охраной правопорядка. Впрочем, и в учреждении МВД возможны преступления.

"Поступила оперативная информация о том, что учащимся лицея выдают продовольственный пай ниже положенной нормы. Мы не могли в это поверить, ведь в лицее обучаются и сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, и выходцы из многодетных семей. Воровать у них еду, по меньшей мере, аморально. Оставить информацию без внимания мы не могли", — рассказал начальник ОБЭП Минского РУВД Георгий Куликовский.

Утром в понедельник вблизи детского лагеря "Белые росы" сотрудники ОБЭП Минского РУВД задержали 57-летнюю жительницу Логойска и 59-летнюю минчанку. Как уточнили в пресс-службе МВД, женщины работают поваром и посудомойкой согласно договору, заключенному лицеем с УП "Комбинат школьного питания Партизанского района Минска".

В пакетах у женщин оперативники нашли продукты питания: мясной фарш, сыр, сметану, сливочное и растительное масло, чай, майонез и фрукты.

"После задержания подозреваемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. В их отношении составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.5 КоАП Беларуси ("Мелкое хищение"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 30 базовых величин либо административный арест", — отметили в МВД.