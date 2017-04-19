МИНСК, 20 апр — Sputnik. Приорбанк, на счета которого перечислялись восемь миллионов евро, похищенных со счетов иностранцев, стал заложником быстрого развития высокотехнологичных услуг, заявил в четверг на пресс-конференции в Минске начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси Александр Сушко.

СК в настоящее время расследует уголовное дело, возбужденное по статье 428 "Служебная халатность", фигурантами которого стали несколько сотрудников Приорбанка. Это дело возникло по следам другого уголовного дела о хищении со счетов иностранных граждан денежных средств. За несколько месяцев на счета Приорбанка мошенническим способом было перечислено более восемь миллионов евро. Пострадавшими считаются около 130 тысяч человек в европейских странах и США.

Почему Приорбанк

Преступники воспользовались услугами Приорбанка, потому что именно это финансовое учреждение несколько лет назад, когда было совершено преступление, активно предоставляло услуги эквайринга — то есть принимало в качестве средства оплаты платежные карты.



© Sputnik Владимир Трефилов СК: против сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело

"Приорбанк один из немногих на то время, который обеспечивал эквайринг платежных карт. А все новое, что продвигается в банковском сообществе не всегда хорошо защищается. Расчет идет на то, что продукт внедряется, мы получаем прибыль, а безопасность — это второе дело. И вот возникают такие ситуации, которая произошла", — рассказал Сушко.

На момент совершения преступления, подчеркнул представитель СК, Приорбанк занимал самую большую долю рынка по эквайрингу платежей. Провести украденные средства через другие банки даже не пытались, заметил Сушко.

Цена вопроса

За несколько месяцев преступники перечислили на счета в Приорбанке более восьми миллионов евро. Списывали небольшие суммы у разных людей. В итоге количество пострадавших достигло 130 тысяч человек.

Деньги поступали на счет юридического лица, зарегистрированного в Беларуси, затем переправлялись на кипрский счет, а оттуда в Латвию, где обналичивались через платежные системы.

О проблеме, а затем и преступной схеме белорусские следователи узнали от немецких коллег спустя несколько лет после совершения преступления.

Вопросы к банковским работникам у белорусских следователей возникли после того, как стало известно о массовых опротестованиях платежей и возврате Приорбанком похищенных средств. По данным следствия, еще два года назад банк вернул потерпевшим порядка 350 тысяч долларов.

"Когда пошло большое количество операций, в том числе опротестованных, банк не мог не знать, что в данном случае осуществляется мошенническая схема. Если бы таких операций было 2-3-10, даже сто. И из этих ста пять человек обжаловали, это одна ситуация. Но когда 130 тысяч, и из них обжалованных и опротестованных не менее 30%, то это говорит о том, что банк не предпринял всех мер, которые должен был и мог предпринять", — заметил Сушко.

Он не стал говорить, сколько сотрудников Приорбанка находятся под следствием. Но рассказал, что можно было бы сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

FinCERT

Следователи, которые занимаются киберпреступлениями, уже неоднократно говорили о создании специальной структуры (FinCERT), которая отслеживала бы и реагировала бы на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

"На сегодняшний день решение Нацбанком не принято. Оно прописано в стратегии, думаю, в ближайшее разумное время такой центр будет создан", — заметил Сушко.

К слову, в России эта структура работает уже около полутора лет, аккумулирует все случаи, которые происходят в банковской сфере в плане информационной безопасности, и дает рекомендации по противостоянию киберпреступникам.

"Рекомендация в данной ситуации может быть только одна: либо создается один большой FinCERT, либо FinCERT-ята образуются в каждом из банков", — сказал представитель СК.

История с хищениями восьми миллионов евро не единственная история, которую белорусские следователи смогли довести до суда — один их преступников уже осужден минским судом, и расследование продолжается.