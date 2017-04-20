МИНСК, 20 апр — Sputnik. Вопрос выплаты денежной компенсации пострадавшей Марии Сюльгиной не рассматривается, она сама приняла решение выступать без страховки, заявили в администрации Белгосцирка.

В среду в Белорусском государственном цирке гимнастка из России Мария Сюльгина, выступая вместе с супругом Евгением Писаревым, не использовала страховку. Во время номера из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" девушка упала с высоты третьего этажа.

Утренняя планерка в цирке

Инцидент произошел в среду вечером. Выполняя номер на высоте из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город", гимнастка не использовала страховку и сорвалась вниз. Один из зрителей зафиксировал это на видеокамеру. Судя по кадрам, снятым очевидцем, у артистки соскользнули руки во время перехвата. Она упала примерно с высоты третьего этажа, отмечают очевидцы. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в Больницу скорой медицинской помощи.

В четверг утром, как сообщили Sputnik в гастрольном отделе цирка, по данному случаю была проведена утренняя планерка. После этого была начата проверка по выяснению причин произошедшего.

В пресс-службе цирка агентству рассказали, что Мария Сюльгина — российская артистка. Она выступала с гастрольной программой на "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". Артистка сама приняла решение исполнять номер без страховки. По словам пресс-атташе, вопрос выплаты денежной компенсации пострадавшей не рассматривается.

"Некоторые артисты выступают без страховки. Сами принимают такие решения", — сказали собеседники агентства.



© Sputnik / Виктор Толочко Худрук цирка: артистка сгруппировалась и упала очень удачно

У Сюльгиной сломана левая рука и легкое сотрясение мозга, сообщили в цирке. На данный момент она находится в отделении сочетанной травмы Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска. В дежурной больницы Sputnik подтвердили, что вчера вечером к ним была доставлена гражданка Сюльгина.

Пять лет назад сломала малую берцовую

Сама пострадавшая призналась корреспонденту Sputnik, что не помнит, как случилось падение. На момент произошедшего она пребывала в некотором шоке.

На вопрос — почему выступала без страховки — ответила, что есть трюки, при выполнении которых страховка мешает. Также отсутствие страховки делает номер более зрелищным.

Сюльгина отметила, что это не первое ее падение. Пять лет назад, выполняя другой номер на высоте в цирке Германии, упала и сломала малую берцовую кость.

"В ногу медики вставили пластину и шурупы, которые находились там месяц", — рассказала она Sputnik.

Артистка работает в цирке 12 лет. В последнее время гастролирует в паре с мужем Евгением Писаревым по разным странам мира. В Минске выступала два года назад. Тогда все обошлось без происшествий. Вчерашнее падение не напугало артистку. Она отметила, что все цирковые артисты морально готовы к подобным травмам.

"После этого выступать не боюсь. Это профессиональная травма, и к ней все артисты готовы", — отметила гимнастка.



© Sputnik / Виктор Толочко Упавшая гимнастка в Белгосцирке: после случившегося выступать не боюсь

Она призналась, что пребывает в бодром расположении духа и чувствует себя хорошо. Как рассказали пострадавшей врачи, сломанные кости срастутся, и вскоре здоровье спортсменки восстановится.

Под присмотром врачей 7-10 дней

Заведующий отделением сочетанной травмы Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Иван Ладутько подтвердил Sputnik, что в среду вечером к ним поступила Сюльгина.

"Вчера вечером была доставлена молодая женщина. По ее данным и по данным бригады скорой медицинской помощи травму получила во время выполнения цирковых мероприятий. С учетом жалоб и данных, полученных во время комплексного обследования, у нее диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговую травму и перелом верхней конечности", — сказал он.

В настоящее время состояние больной расценивается как средней тяжести, добавил специалист. Утром пациентка пожаловалась на боли в груди. Была выполнена компьютерная томография грудного отдела позвоночника. Однако никаких патологий выявлено не было.

Лечение гимнастки продолжается, заметил Ладутько. С таким диагнозом она должна находиться под присмотром врачей 7-10 дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения.

Она сгруппировалась

Художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас в интервью радио Sputnik Беларусь сообщил, что все цирковые номера и трюки продумываются до мелочей, и артисты вряд ли будут делать то, что действительно опасно для их жизни. В данном случае у артистки просто соскользнула рука.

"Ей сразу оказали медицинскую помощь. Сначала наши врачи — буквально через несколько минут после падения. Оперативно приехала скорая помощь, сейчас артистка находится в Больнице скорой помощи", — сказал Григалюнас.

Худрук отметил, что гимнастке удалось избежать сильной травмы благодаря тому, что она правильно повела себя во время падения.



© Sputnik / Артем Бордовский Флешмоб артистов Cirque du Soleil в Минске (видео)

"Она сгруппировалась. Это видно в замедленной съемке, как она падает. Поэтому она приземлилась очень удачно", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что с воздушными акробатами подобные случаи происходят достаточно часто. Это наиболее рискованный жанр циркового искусства.

"В данном случае проводится и внутреннее, и внешнее расследование. Так происходит всегда. Все аппараты, все, что есть, имеет паспорта и сертификаты. Артисты прошли инструктаж по технике безопасности. Это специфический инструктаж, связанный с воздухом", — добавил Григалюнас.

Номер гостей-россиян, воздушных гимнастов Марии Сюльгиной и Евгения Писарева, был создан специально для новой программы Белгосцирка, отметил худрук. Он подчеркнул, что воздушная гимнастка вернется к работе за максимально короткий срок.