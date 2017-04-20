МИНСК, 20 апр — Sputnik. Российский военный советник майор Олег Бордов погиб в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.



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"В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов", — говорится в сообщении ведомства.

Офицер, по информации Минобороны, находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск.

В министерстве обратили внимание, что во время нападения Бордов организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. "В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что распространяемые британскими СМИ данные о гибели в САР двух российских солдат не соответствуют действительности. "Распространяемые британским агентством Рейтер слухи о якобы гибели в Сирии двух российских военнослужащих являются очередной дезинформацией, не соответствующей действительности", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее СМИ сообщили в Сирии с конца января по конец марта погиб 21 российский военнослужащий. Вместе с тем в Минобороны РФ опровергли данную информацию.

Официально за тот же период была признана смерть пяти россиян в Сирии.