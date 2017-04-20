МИНСК, 20 апр — Sputnik. Инспекторы криминальной погранслужбы Каунаса обнаружили четыре миллиона пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 600 тысяч евро в вагоне грузового поезда, сообщила в четверг пресс-служба пограничного контроля.



© Фото: ГТК Литовская проводница спрятала в купе под холодильником 20 шкур норки

Железнодорожный состав перевозил бумажный груз и прибыл из Беларуси. Подозрения пограничников вызвали признаки изменения конструкции одного из вагонов.

"При тщательной проверке выяснилось, что за двойными стенками находится большое количество акцизного товара. Всего обнаружено 200 тысяч упаковок, или четыре миллиона пачек сигарет марки NZ Gold Super Slims белорусского производства", — рассказали в пресс-службе.

Стоимость обнаруженной нелегальной партии оценили в 580 тысяч евро. В пограничной службе Каунаса отметили, что это третий похожий случай задержания крупной контрабанды сигарет в вагонах в текущем году. В январе инспекторы обнаружили 173 упаковки сигарет, спрятанных в полу вагона, а в марте нашли 100 упаковок нелегального товара, спрятанного в потолке.

Ранее сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы Польши задержали контрабанду сигарет в Тересполе . Нелегальная партия, состоявшая из 25 тысяч пачек сигарет на 87 тысяч долларов, перевозилась в вагоне грузового поезда. Организаторы контрабанды упаковали товар в картонные коробки и спрятали среди легально перевозимых мебельных плит.