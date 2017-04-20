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Литовские пограничники нашли 4 млн пачек сигарет на €600 тыс.
20.04.2017 20:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Инспекторы криминальной погранслужбы Каунаса обнаружили четыре миллиона пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 600 тысяч евро в вагоне грузового поезда, сообщила в четверг пресс-служба пограничного контроля.
Железнодорожный состав перевозил бумажный груз и прибыл из Беларуси. Подозрения пограничников вызвали признаки изменения конструкции одного из вагонов.
"При тщательной проверке выяснилось, что за двойными стенками находится большое количество акцизного товара. Всего обнаружено 200 тысяч упаковок, или четыре миллиона пачек сигарет марки NZ Gold Super Slims белорусского производства", — рассказали в пресс-службе.
Стоимость обнаруженной нелегальной партии оценили в 580 тысяч евро. В пограничной службе Каунаса отметили, что это третий похожий случай задержания крупной контрабанды сигарет в вагонах в текущем году. В январе инспекторы обнаружили 173 упаковки сигарет, спрятанных в полу вагона, а в марте нашли 100 упаковок нелегального товара, спрятанного в потолке.
Ранее сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы Польши
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В одном из вагонов грузового поезда, прибывшего из Беларуси, был оборудован тайник в виде рулонов бумаги.
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