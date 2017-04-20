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Теракт в Париже: погиб полицейский, ответственность взяло на себя ИГ

21.04.2017 08:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Полицейский погиб в результате террористического нападения в центре Парижа, ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран), сообщает Sputnik.

Накануне поздно вечером в центре французской столицы, на Елисейских полях, произошла перестрелка, жертвой которой, согласно последним данным, стал один сотрудник местной полиции, еще двое были ранены. Кроме того, погиб один из нападавших, второму, вероятно, удалось скрыться. Также ранения получила женщина, проходившая мимо.

Президент Франции Франсуа Олланд в первом обращении после вооруженного нападения на полицейский патруль заявил, что, по предварительным данным, оно носило террористический характер. По его словам, власти убеждены, что речь идет о версии, указывающей на террористический характер нападения. При этом он отметил, что окончательные выводы должно сделать следствие, которое поручено антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа. Глава государства также сообщил, что в пятницу утром созовет совет безопасности.

Вместе с тем, спустя некоторое время после случившегося, ответственность за события в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ликвидированный нападавший фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности. Ему 39 лет, однако имя полиция пока не раскрывает. По данным СМИ, террориста зовут Карим Шофи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Стрельба на Елисейских полях — главной улице Парижа — произошла в четверг, за три дня до первого тура президентских выборов во Франции.

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