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Нападение на футболистов "Боруссии": в Германии задержали россиянина

21.04.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Выходец из России Сергей В. задержан в Германии по подозрению в совершении нападения на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия", сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры ФРГ.

Нападение на футболистов "Боруссии": в Германии задержали россиянина
© RUPTLY.
Кадры с места взрыва около автобуса "Боруссии" появились в интернете

Дортмундцы 11 апреля должны были провести домашний поединок против "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Менее чем за час до стартового свистка около автобуса "Боруссии" прогремели три взрыва. В результате нападения пострадал защитник футбольного клуба Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. В пятницу немецкие СМИ сообщили, что полиция Баден-Вюртемберга задержала предполагаемого организатора атаки, которым оказался выходец из России некий Сергей В.

На официальном сайте Генпрокуратуры Германии появилось сообщение, что задержанному 28 лет и у него двойное гражданство (Германии и России). По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч.

По данным следствия три взрывных устройства были установлены вдоль забора длинною 12 метров, а взрывная волна направлена именно на автобус немецкой команды. Первое и третье устройства располагались около земли, в то время как вторая бомба находилась в метре от земли. Все устройства были начинены металлическими предметами, которые были обнаружены в радиусе 250 метров от взрыва. Тип взрывчатого вещества на данный момент не определен.

 
Теги: Минск
 
 
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По версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, является жажда наживы.

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