МИНСК, 21 апр — Sputnik. Легковой автомобиль BMW врезался в дерево в Новополоцке (Витебская область), водителя из салона авто извлекали спасатели, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 20 апреля, около 17:00 в районе улицы Старые Шнитки.

"Автомобиль BMW съехал в кювет и столкнулся с деревьями", — рассказали в МЧС.

В результате аварии водитель оказался заблокирован в салоне легковушки. "Водитель при помощи специального инструмента был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести", — уточнили собеседники агентства.

Кроме водителя в машине находились две женщины. Они самостоятельно покинули авто до приезда МЧС. Одна из них госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате того, что водитель иномарки пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел с дороги. В Витебской ГАИ уточнили, что в 2013 году мужчина был лишен водительского удостоверения сроком на три года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В 2016 и 2017 годах привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без техосмотра.