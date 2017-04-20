БРЕСТ, 21 апр — Sputnik. Сообщение о происшествии поступило в милицию 21 апреля в 06:20, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

На месте инцидента с утра работала следственно-оперативная группа. Сейчас монумент приводят в порядок.

Памятник Ленину установлен на главной площади города между зданиями администрации Ленинского района Бреста и Брестского облисполкома.



© Фото: Twitter /Александр Матюх Памятник Ленину в Бресте облили краской

"Данный инцидент произошел в 04:29 утра. Со стороны улицы Энгельса подошел мужчина. В руках у него были две банки по 500 миллилитров, которые он и бросил. Но не в сам памятник, а в постамент, на котором памятник установлен. На место, кроме сотрудников милиции, прибыл кинолог. Собака взяла след, привела к средней школе №9, а затем ко входу в парк. Там уже след затерялся", — сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

По данному факту проводится проверка и правоохранителями дается правовая оценка действию.

Инцидент произошел накануне 147-летия вождя мирового пролетариата.