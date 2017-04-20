﻿ Памятник Ленину в Бресте облили краской и быстро отмыли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятник Ленину в Бресте облили краской и быстро отмыли

21.04.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

БРЕСТ, 21 апр — Sputnik. Сообщение о происшествии поступило в милицию 21 апреля в 06:20, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

На месте инцидента с утра работала следственно-оперативная группа. Сейчас монумент приводят в порядок.

Памятник Ленину установлен на главной площади города между зданиями администрации Ленинского района Бреста и Брестского облисполкома.

Памятник Ленину в Бресте облили краской и быстро отмыли
© Фото: Twitter /Александр Матюх
Памятник Ленину в Бресте облили краской

"Данный инцидент произошел в 04:29 утра. Со стороны улицы Энгельса подошел мужчина. В руках у него были две банки по 500 миллилитров, которые он и бросил. Но не в сам памятник, а в постамент, на котором памятник установлен. На место, кроме сотрудников милиции, прибыл кинолог. Собака взяла след, привела к средней школе №9, а затем ко входу в парк. Там уже след затерялся", —  сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

По данному факту проводится проверка и правоохранителями дается правовая оценка действию.

Инцидент произошел накануне 147-летия вождя мирового пролетариата.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные облили красной краской памятник Ленину в Бресте – к 10 утра постамент памятника был очищен коммунальными службами города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
BMW врезался в пень в Новополоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика