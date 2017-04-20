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«Скорая помощь» везла больного с инфарктом и насмерть сбила на переходе девушку в Гродно

21.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Вчера в Гродно в десятом часу вечера произошел наезд со смертельным исходом. Под машину «скорой помощи» попала 28-летняя девушка, — сообщает ГАИ Гродненской области.

ГАЗель с включенными проблесковыми маячками синего цвета везла больного с инфарктом по улице Советских пограничников и двигалась по правой полосе. С левой стороны по пешеходному переходу в направлении остановочного пункта возле обувной фабрики ускоренным шагом направились две девушки.



«Одна из них успела забежать на тротуар, вторую машина сбила. Сегодня рано утром травмированная, не приходя в сознание, умерла. Кто виноват и на какой сигнал светофора двигался — установит следствие», — сообщает ГАИ.

Очевидица рассказала АвтоГродно: «Издалека мы заметили автомобиль скорой помощи. Он буквально мчался. Работала сирена, были включены маячки. Видя эту стремительную поездку, мы принялись правее и остановились, хотя нам горел зеленый сигнал светофора. В этот момент с веселыми возгласами и смехом дорогу стали переходить две молодые девушки. Им горел запрещающий сигнал светофора. Одна из девушек успела остановиться, а вторая попала под автомобиль «скорой помощи». Удар был сильным, девушка не двигалась. В автомобиле «скорой» был сердечник, ему вызвали автомобиль реанимации. На месте ДТП сотрудники милиции».

ABW.BY

 
Теги: Гродно
 
 
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Вчера в Гродно в десятом часу вечера произошел наезд со смертельным исходом. Под машину «скорой помощи» попала 28-летняя девушка, — сообщает ГАИ Гродненской...

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