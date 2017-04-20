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«Скорая помощь» везла больного с инфарктом и насмерть сбила на переходе девушку в Гродно
21.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
Вчера в Гродно в десятом часу вечера произошел наезд со смертельным исходом. Под машину «скорой помощи» попала 28-летняя девушка, — сообщает
ГАЗель с включенными проблесковыми маячками синего цвета везла больного с инфарктом по улице Советских пограничников и двигалась по правой полосе. С левой стороны по пешеходному переходу в направлении остановочного пункта возле обувной фабрики ускоренным шагом направились две девушки.
«Одна из них успела забежать на тротуар, вторую машина сбила. Сегодня рано утром травмированная, не приходя в сознание, умерла. Кто виноват и на какой сигнал светофора двигался — установит следствие», — сообщает ГАИ.
Очевидица рассказала
ABW.BY
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Вчера в Гродно в десятом часу вечера произошел наезд со смертельным исходом. Под машину «скорой помощи» попала 28-летняя девушка, — сообщает ГАИ Гродненской...
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