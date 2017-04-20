МИНСК, 21 апр — Sputnik. УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по факту убийства водителя такси в Брестском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Марина Дранькова.

Тело 35-летнего водителя такси с признаками смерти криминального характера было обнаружено накануне днем в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба. Как отметила представитель УСК, мужчина работал в такси как ИП и проживал в Бресте.

Следствие устанавливает обстоятельства, мотив и личность подозреваемого, назначен ряд экспертиз. По информации СК, автомобиль Opel Omega серебристого цвета с кузовом типа "седан" объявлен в розыск.

На месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств. Водоем, в котором было обнаружено тело, был исследован водолазами. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Следствие обратилось к возможным свидетелям совершения данного преступления с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 0162 27 37 81, 8 0162 27 37 00 (дежурная часть УСК по Брестской области) или на линию 102.