﻿ СК: неизвестные убили таксиста, спрятали тело и угнали автомобиль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: неизвестные убили таксиста, спрятали тело и угнали автомобиль

21.04.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 апр — Sputnik. УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по факту убийства водителя такси в Брестском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Марина Дранькова.

СК: неизвестные убили таксиста, спрятали тело и угнали автомобиль
© Фото: аккаунт Светланы Сахаровой в Facebook
СК: житель Толочинского района на почве ревности зарезал гостя

Тело 35-летнего водителя такси с признаками смерти криминального характера было обнаружено накануне днем в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба. Как отметила представитель УСК, мужчина работал в такси как ИП и проживал в Бресте.

Следствие устанавливает обстоятельства, мотив и личность подозреваемого, назначен ряд экспертиз. По информации СК, автомобиль Opel Omega серебристого цвета с кузовом типа "седан" объявлен в розыск.

На месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств. Водоем, в котором было обнаружено тело, был исследован водолазами. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Следствие обратилось к возможным свидетелям совершения данного преступления с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 0162 27 37 81, 8 0162 27 37 00 (дежурная часть УСК по Брестской области) или на линию 102.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело мужчины было обнаружено в мелиоративном канале, а автомобиль, зарегистрированный в службе такси, объявлен в розыск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Памятник Ленину в Бресте облили краской и быстро отмыли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика