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СК: неизвестные убили таксиста, спрятали тело и угнали автомобиль
21.04.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по факту убийства водителя такси в Брестском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Марина Дранькова.
Тело 35-летнего водителя такси с признаками смерти криминального характера было обнаружено накануне днем в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба. Как отметила представитель УСК, мужчина работал в такси как ИП и проживал в Бресте.
Следствие устанавливает обстоятельства, мотив и личность подозреваемого, назначен ряд экспертиз. По информации СК, автомобиль Opel Omega серебристого цвета с кузовом типа "седан" объявлен в розыск.
На месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств. Водоем, в котором было обнаружено тело, был исследован водолазами. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
Следствие обратилось к возможным свидетелям совершения данного преступления с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 0162 27 37 81, 8 0162 27 37 00 (дежурная часть УСК по Брестской области) или на линию 102.
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Тело мужчины было обнаружено в мелиоративном канале, а автомобиль, зарегистрированный в службе такси, объявлен в розыск.
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